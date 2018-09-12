В Удмуртии запретили продажу вэйпов несовершеннолетним

Продажу электронных сигарет и вэйпов запретили в Удмуртии. Госсовет республики сегодня принял закон, согласно которому запрещается продажа электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина, а также безникотиновых жидкостей для электронных систем доставки никотина лицам, не достигшим 18-летнего возраста.

Законопроект депутаты поддержали единогласно.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что существующие исследования говорят о негативном влиянии электронных испарителей на здоровье.

«Принятие и реализация проекта закона способно привести к снижению как потребления табака, так и использования электронных курительных изделий и кальянов, что соответствует задачам государственной программы Удмуртской Республики «Развитие здравоохранения» и поможет достичь целевых индикаторов и показателей программы в части снижения смертности от болезней системы кровообращения, новообразований (в том числе злокачественных), туберкулеза, распространенности потребления табака среди взрослого населения», — говорится в пояснительной записке.

За продажу электронных сигарет несовершеннолетним устанавливается штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей для граждан, от 5 до 15 тыс. рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей для юридических лиц.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 ноября 2018 года.

