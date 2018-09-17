Юрий Дудь ушел с поста главного редактора Sports.ru

Юрий Дудь объявил о своем уходе с поста главного редактора спортивного сайта Sports.ru. Об этом журналист рассказал на страничке в Facebook.

«С 1 сентября в управлении редакцией Sports.ru — реформы. Отныне и, надеюсь, на долгие годы главный редактор — Александр Аксенов, шеф-редактор — Владислав Воронин.



Я остаюсь на месте, но чуть в другом качестве — замгендиректора. Буду помогать Дмитрию Навоше и заниматься тем, к чему, как показали последние полтора года, меня тянет больше всего — деньгами (контентом — тоже, но меньше). Нервничаю, подгрызаю ногти, но, надеюсь, потяну», — написал Дудь.



Отметим, что Юрий Дудь занимал пост главного редактора сайта с осени 2011 года.