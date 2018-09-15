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Россия согласилась на условия WADA по восстановлению РУСАДА

19:26, 15.09.2018
Россия согласилась на условия WADA по восстановлению РУСАДА
Фото: pixabay.com

Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что Россия приняла условия Всемирного антидопингового агентства (WADA) по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Я благодарен за ваше признание значительных достижений в деле восстановления РУСАДА. Чтобы двигаться вперед, чтобы восстановить соответствие РУСАДА требованиям WADA, я согласен принять два оставшихся условия „дорожной карты“, которые были упомянуты в вашем письме от 22 июня», — говорится в письме главе WADA Крэйгу Риди, которое опубликовал немецкий журналист Хайо Зеппельт.

Так, одним из критериев восстановления РУСАДА называется предоставление доступа к данным московской антидопинговой лаборатории.

Ранее комитет WADA рекомендовал восстановить права РУСАДА. Рассмотреть соответствующий вопрос комитет предложил на ближайшем заседании, которое запланировано на 20 сентября.

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