Россия согласилась на условия WADA по восстановлению РУСАДА

Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что Россия приняла условия Всемирного антидопингового агентства (WADA) по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Я благодарен за ваше признание значительных достижений в деле восстановления РУСАДА. Чтобы двигаться вперед, чтобы восстановить соответствие РУСАДА требованиям WADA, я согласен принять два оставшихся условия „дорожной карты“, которые были упомянуты в вашем письме от 22 июня», — говорится в письме главе WADA Крэйгу Риди, которое опубликовал немецкий журналист Хайо Зеппельт.

Так, одним из критериев восстановления РУСАДА называется предоставление доступа к данным московской антидопинговой лаборатории.

Ранее комитет WADA рекомендовал восстановить права РУСАДА. Рассмотреть соответствующий вопрос комитет предложил на ближайшем заседании, которое запланировано на 20 сентября.