В «Яндексе» прокомментировали сбой в работе почтового сервиса

В «Яндексе» прокомментировали сбой в работе почтового сервиса, который произошел сегодня утром.

«В данный момент у некоторых пользователей могут возникать трудности с доступом к почте. Наши сотрудники уже работают над тем, чтобы восстановить привычную работу сервиса как можно скорее», — рассказали «Реальному времени» в пресс-службе компании.

По словам представителя «Яндекса», Lite-версия сервиса сейчас работает в обычном режиме.



Сбой в работе «Яндекс. Почты» произошел сегодня около 10 утра. О проблемах сообщили пользователи из Татарстана, СФО, ЦФО, Северного Кавказа и других частей России.