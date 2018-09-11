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В «Яндексе» прокомментировали сбой в работе почтового сервиса

12:49, 11.09.2018
В «Яндексе» прокомментировали сбой в работе почтового сервиса
Фото: mail.yandex.ru

В «Яндексе» прокомментировали сбой в работе почтового сервиса, который произошел сегодня утром.

«В данный момент у некоторых пользователей могут возникать трудности с доступом к почте. Наши сотрудники уже работают над тем, чтобы восстановить привычную работу сервиса как можно скорее», — рассказали «Реальному времени» в пресс-службе компании.

По словам представителя «Яндекса», Lite-версия сервиса сейчас работает в обычном режиме.

Сбой в работе «Яндекс. Почты» произошел сегодня около 10 утра. О проблемах сообщили пользователи из Татарстана, СФО, ЦФО, Северного Кавказа и других частей России.

ТехнологииIT
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