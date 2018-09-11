Главный тренер «Толпара» Алик Гареев: «Парни проявили характер и самоотверженность»

Уфимский «Толпар» с четырех гостевых побед стартовал в новом сезоне Молодежной хоккейной лиги. Уфимцы обыграли «Тюменский Легион» и «Мамонтов Югры».

Главный тренер «Толпара» Алик Гареев подвел итог выездному турне:



— Получились хорошие, боевые игры. В Тюмени было немного проще, а обе игры с «Мамонтами Югры» держали в напряжении до самого конца. Парни проявили характер, самоотверженность и в каждом из матчей бились с первой и до последней минуты. Спасибо им за эти матчи. Мы очень надежно сыграли в обороне, плюс наш вратарь Дима Брагинский был на высоте, он нас выручал, — сказал наставник «юлаевской молодежки».