Антон Бурдасов из «Салавата Юлаева» признан лучшим форвардом первой недели КХЛ
Континентальная хоккейная лига назвала имена лучших игроков первой недели регулярного чемпионата. Лучшие были определены в четырех номинациях.
Лучшим нападающим признан Антон Бурдасов из «Салавата Юлаева». Он забросил четыре шайбы в четырех гостевых матчах и отметился двумя голевыми передачами. Бурдасов набирал очки во всех матчах и нанес 17 бросков по воротам.
В первой гостевой серии 11-го чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» выиграл три игры: в овертаймах у «Динамо» (3:2), «Северстали» (5:4) и в основное время у СКА (4:1), уступил ярославскому «Локомотиву» (2:4).
Лучшим вратарем признан Игорь Бобков из «Авангарда», защитником — Даррен Диц из «Барыса», а новичком — 18-летний нападающий Николай Коваленко из «Локомотива».
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