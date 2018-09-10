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Антон Бурдасов из «Салавата Юлаева» признан лучшим форвардом первой недели КХЛ

17:41, 10.09.2018
Антон Бурдасов из «Салавата Юлаева» признан лучшим форвардом первой недели КХЛ
Фото: hcsalavat.ru

Континентальная хоккейная лига назвала имена лучших игроков первой недели регулярного чемпионата. Лучшие были определены в четырех номинациях.

Лучшим нападающим признан Антон Бурдасов из «Салавата Юлаева». Он забросил четыре шайбы в четырех гостевых матчах и отметился двумя голевыми передачами. Бурдасов набирал очки во всех матчах и нанес 17 бросков по воротам.

В первой гостевой серии 11-го чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» выиграл три игры: в овертаймах у «Динамо» (3:2), «Северстали» (5:4) и в основное время у СКА (4:1), уступил ярославскому «Локомотиву» (2:4).

Лучшим вратарем признан Игорь Бобков из «Авангарда», защитником — Даррен Диц из «Барыса», а новичком — 18-летний нападающий Николай Коваленко из «Локомотива».

СпортХоккей Башкортостан
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