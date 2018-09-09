На акции против пенсионной реформы в Челнах задержали четырех человек — «ОВД-Инфо»

В Набережных Челнах задержали четыре человека на акции против повышения пенсионного возраста.

По данным «ОВД-Инфо», на 16:30 в 19 российских городах задержали как минимум 291 человека. Так, в Уфе задержаны 17 человек, в Казани — 1. Данные по Санкт-Петербургу (24 задержанных), Омску (43) и Екатеринбургу (58) уточняются.

Ранее сообщалось, что в Казани в парке Тинчурина прошёл митинг сторонников Алексея Навального против пенсионнной системы. Акция была несанкционированной, тем не менее собрала порядка 150 человек.

