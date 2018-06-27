Президент Польши отменил уголовное наказание за обвинения поляков в Холокосте

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который отменяет уголовную ответственность за обвинения республики и ее народа в преступлениях Холокоста.

Инициатором изменений стал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на канцелярию польского лидера, из документа исключены положения об уголовной ответственности за приписывание Польше или польскому народу ответственности за преступления Холокоста. Ранее за подобные заявления «публично вопреки фактам» предусматривалась уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Предыдущую редакцию закона Дуда подписал в феврале 2018 года. Документ был направлен на рассмотрение Конституционного суда, который пока не дал свою оценку документу. По данному закону, который все еще формально действует, пока не было возбуждено ни одного уголовного дела и не вынесен ни один приговор.