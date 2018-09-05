«Ак Барс» подписал двухсторонний контракт с Обуховым

«Ак Барс» объявил о подписании с форвардом Дмитрием Обуховым двухстороннего контракта. Соглашение с 35-летним хоккеистом рассчитано на один год.

Нападающий пополнит состав клуба ВХЛ «Барс», в котором будет выступать под 34-м номером.

В минувшем сезоне Обухов провел в регулярном чемпионате КХЛ 19 матчей, в которых отдал три результативные передачи. Нападающий является трехкратным обладателем Кубка Гагарина.

Хоккеист в общей сложности провел в КХЛ 587 матчей, в которых забросил 81 шайбу и сделал 112 результативных передач.



На старте 11-го чемпионата КХЛ «Ак Барс» проиграл СКА (1:6) и выиграл у минского «Динамо» — 2:0.

