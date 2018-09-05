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Капитализация Amazon выросла до $1 трлн

10:14, 05.09.2018
Капитализация Amazon выросла до $1 трлн
Фото: pixabay.com

Рыночная стоимость Amazon выросла до $1 трлн. Компания стала второй по капитализации после Apple.

На торгах во вторник, 4 сентября, акции Amazon подорожали на 1,9% до $2050,27, что повысило капитализацию компании до $1 трлн. Всего с начала года котировки акций выросли на 75%.

Хороший рост, по словам экспертов, показали подразделение розничной торговли и облачный сервис, передают «Ведомости».

Напомним, в августе Apple стала первой в мире публичной компанией, достигшей рыночной капитализации в $1 трлн. Акции компании в ходе торгов достигли отметки в $207,05.

Бизнес
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