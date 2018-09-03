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Происшествия

Убийцей полицейского в московском метро оказался уроженец Оренбурга

16:31, 03.09.2018

В Москве установлена личность подозреваемого в убийстве полицейского в московском метро. Им оказался житель Оренбурга Нурлан Муратов.

В настоящее время мужчина задержан. Известно, что он категорически отрицает причастность к убийству. Подозреваемого опознала работница метро, пишет Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, убийство полицейского было совершено ночью 3 сентября на станции метро «Курская» в Москве. По версии следствия, неизвестный напал на сотрудника правопорядка в служебном помещении, завладел его табельным оружием и убил потерпевшего.

Происшествия
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