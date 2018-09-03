ФСБ направила группу для расследования гибели Захарченко в ДНР

Группа сотрудников Федеральной службы безопасности России направилась в самопровозглашенную Донецкую народную республику для помощи в расследовании убийства главы ДНР Александра Захарченко.

«Специалисты там уже работают», — передает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергея Беседу.

Отмечается, что в ФСБ уверены, что к убийству Захарченко причастны украинские спецслужбы.

Напомним, глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане в центре Донецка 31 августа. 1, 2 и 3 сентября объявлены в ДНР официальными днями траура.