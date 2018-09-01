СБУ отрицает причастность к убийству главы ДНР

Спецслужбы Украины не причастны к гибели главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

«Меня совершенно не удивляет, что нас (Украину) обвиняют во всех грехах, — цитирует его «Укринформ». — Время покажет».

Напомним, вчера погиб глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Он получил смертельное ранение в результате взрыва в центре Донецка. Среди пострадавших в том числе министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев. В связи с гибелью Захарченко Генпрокуратурой республики возбуждено уголовное дело по статье «Теракт», а российским Следкомом — по статье «Акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку». Число пострадавших в результате взрыва в центре Донецка выросло до 11 человек.