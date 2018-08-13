В Татарстане многодетным семьям до конца года выделят 800 земельных участков

До конца года многодетным семьям в Татарстане должны предоставить 800 земельных участков. При этом всем семьям участков пока не хватает.

«Ежедневно комитет принимает более 50 многодетных семей, желающих встать в очередь. На данный момент можем обеспечить 2 400 семей теми земельными участками, которые у нас есть», — рассказал председатель Комитета земельных и имущественных отношений Ренат Галяутдинов.



Отмечается, что в скором времени в Высокогорском районе должны выделить землю площадью в 1,6 тыс. га, которая в настоящее время находится в федеральной собственности.

«Это должно сказаться на работе по снижению очередности. Идет работа по земельным изысканиям, по межеванию», — пояснил Галяутдинов.

Напомним, на данный момент в Казани более 10,5 тыс. многодетных семей, из них только 5 тыс. уже воспользовались правом на участок. Подробнее — в материале «Реального времени».

