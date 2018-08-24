ГАЗ создал два беспилотных электробуса
Горьковский автомобильный завод создал два беспилотных электробуса на базе «Газель Next». Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Уточняется, что автомобили оснащены двумя разными типами систем автономного управления, передает «Автостат».
Другая информация об электробусах не приводится.
Широкой публике новинки представят на автосалоне в Москве.
Напомним, что в сентябре «Группа ГАЗ» представила в Москве новую «Газель Next» повышенной грузоподъемности. Автомобиль способен перевозить грузы массой до 2,6 тонны.
Отметим, что КАМАЗ также разрабатывает беспилотные электробусы. С 1 сентября они появятся на дорогах Москвы.ПромышленностьМашиностроение
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