ГАЗ создал два беспилотных электробуса

Горьковский автомобильный завод создал два беспилотных электробуса на базе «Газель Next». Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Уточняется, что автомобили оснащены двумя разными типами систем автономного управления, передает «Автостат».



Другая информация об электробусах не приводится.

Широкой публике новинки представят на автосалоне в Москве.



Напомним, что в сентябре «Группа ГАЗ» представила в Москве новую «Газель Next» повышенной грузоподъемности. Автомобиль способен перевозить грузы массой до 2,6 тонны.

Отметим, что КАМАЗ также разрабатывает беспилотные электробусы. С 1 сентября они появятся на дорогах Москвы.