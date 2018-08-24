Власти Самары проверят информацию о надгробии криминального авторитета на детской площадке

Самарские власти проверят информацию о надгробии криминального авторитета, которое расположено на детской площадке. Если данный факт подтвердится, то объект будет убран с территории, передает «Интерфакс».





Добавим, снимок надгробия с затертой надписью был опубликован в одном из групп в соцсетях. По словам автора фотографии, гранитный памятник уже три года стоит на детской площадке на Ново-Садовой улице в Самаре. Пользователи добавляют, что надгробие посвящено криминальному авторитету Беркуту.

Напомним, ранее в Ульяновске тротуарную дорожку замостили надгробными плитами.