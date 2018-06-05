В Ульяновске тротуарную дорожку замостили надгробными плитами

Часть тротуара в Ульяновске замостили фрагментами надгробных плит. Работы провело местное похоронное бюро, решившее таким образом облагородить территорию вокруг себя.

Представители бюро замостили тропинку, при этом на четырех кусках брусчатки можно было увидеть фрагменты имен, фамилий и даты жизни. Фотографии с тротуаром уже разлетелись по соцсетям.

Это Ульяновск сегодня. Тротуар из надгробных плит.

Стильно. Модно. По-русски. pic.twitter.com/1ixWKpVK4n

— Krychek (@Krychek5) 4 июня 2018 г.

Как отметили в администрации Ульяновска, похоронное бюро, замостившее тротуар фрагментами надгробных плит, никаких законов не нарушило. После профилактической беседы с представителями администрации фрагменты надгробных плит зашлифовали, пишет «РИА Новости».