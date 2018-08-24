В Калифорнии загорелся завод Tesla

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В Калифорнии загорелся завод Tesla. По данным очевидцев, очаг возгорания находился в коробках рядом с заводом. Огонь перекинулся на здание.

Основатель корпорации Илон Маск заявил, что пожар начался с возгорания приготовленного на переработку картона. Коробки лежали неподалеку от ограждения территории с южной стороны.

I was just there. Cardboard being prepped for recycling along southern fence line caught fire. Super appreciate fast response by Fremont fire dept! No injuries or damage to factory.

— Elon Musk (@elonmusk) 24 августа 2018 г.

Напомним, в США произошла серьезная авария с автопилотируемым электрокаром Tesla. Погибли водитель, 27-летняя Кейси Спекмен, и пассажир, 44-летний экс-агент ФБР Кевин Маккарти.