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В Калифорнии загорелся завод Tesla

11:52, 24.08.2018
В Калифорнии загорелся завод Tesla
Фото: скриншот видео

В Калифорнии загорелся завод Tesla. По данным очевидцев, очаг возгорания находился в коробках рядом с заводом. Огонь перекинулся на здание.

Основатель корпорации Илон Маск заявил, что пожар начался с возгорания приготовленного на переработку картона. Коробки лежали неподалеку от ограждения территории с южной стороны.

Напомним, в США произошла серьезная авария с автопилотируемым электрокаром Tesla. Погибли водитель, 27-летняя Кейси Спекмен, и пассажир, 44-летний экс-агент ФБР Кевин Маккарти.

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