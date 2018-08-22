Шестеро хоккеистов Татарстана и Башкортостана сыграют за молодежную сборную России

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Валерием Брагиным назвал состав на Турнир четырех наций, сообщает пресс-служба ФХР. Турнир пройдет в шведском Эрншельдсвике с 23 по 26 августа.

В список вошли 23 хоккеиста (3 вратаря и 20 полевых игрока).

Среди них — игроки уфимского «Толпара»: вратарь Даниил Тарасов, защитники Александр Ляхов и Марк Рубинчик и нападающий Павел Шэн.

Татарстан представляют нападающие: Артем Галимов («Барс») и Булат Шафигуллин («Нефтехимик»).

Расписание матчей сборной России на Турнире четырех наций:

24 августа. Швеция — Россия (начало в 20.00 мск);

25 августа. Чехия — Россия (13.30);

26 августа. Россия — Финляндия (12.00).



