В Казани во время ЧМ-2018 загрузка отелей Radisson оказалась самой высокой по России

Загрузка отелей компании Radisson Hotel Group во время чемпионата мира по футболу — 2018 была максимальной в Казани и в Сочи. Об этом заявил старший вице-президент Radisson Hotel Group по Восточной Европе и Украине Мишель Сталпорт.



«В Калининграде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге средняя загрузка за июнь была 78%. Это очень хорошо, рост к прошлому году составил 15%. А тариф вырос еще выше, вдвое. Самая высокая загрузка была в Казани и Сочи», — цитируют «Ведомости» Сталпорта.

При этом в Казани компания заработала вдвое больше, чем в предыдущем году. По его словам, больше всего по загрузке потерял Санкт-Петербург.

Ранее председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов провел в Казани экскурсию по следам мундиаля и, не удержавшись, разделил на «Казань Арене» группу на две части и под музыку вывел на футбольное поле — как настоящих игроков. Подробно о новом туристическом проекте — в материале «Реального времени».