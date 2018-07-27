АС РТ отказался признать недействительными сделки «Фон-Ривьеры» на более чем 21 млн рублей
Арбитражный суд Татарстана отказался признать недействительными четыре сделки ООО «Фон-Ривьера». Их общая сумма составила около 21,4 млн рублей.
Управляющий просил восстановить обязательства:
- Мирзагалямова Э.Ф., ООО «Казан», ООО «ЧОО «Батыр» перед компанией из-за зачета взаимной задолженности на сумму в размере 991,4 тыс. рублей;
- взаимозачета на сумму 3,1 млн руб.;
- взаимозачета на сумму 16,9 млн руб.;
- взаимозачета в размере 350 тыс. рублей.
Суд во всех четырех исках отказал. Данные опубликовал в едином реестре банкротств арбитражный управляющий Ильфар Сабиров.
Напомним, 5 сентября стало известно, что «Фон-Ривьеру», входящую в группу компаний «ФОН», признали банкротом.ПроисшествияБизнес Татарстан
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