Зинэтула Билялетдинов: «Не знаю, когда вернется Свитов»

Главный тренер «Ак Барса» на послематчевой пресс-конференции прокомментировал первую победу своей команды на сочинском предсезонном турнире над Олимпийской сборной России (4:2).

—, Для нас полезная игра. Сегодня работали над большинством и меньшинством. увидели негативные и позитивные вещи. Будем работать, — цитирует Зинэтулу Билялетдинова корреспондент «Реального времени».

— Как дела у Свитова?

— Он работает, тренируется. Когда вернется — сказать пока не могу.

— Много удалений во втором периоде. В чем причина?

— Мы должны работать над дисциплиной своей команды. Такого не должно быть.

Напомним, накануне казанцы проиграли ярославскому «Локомотиву» со счетом 2:4. Следующий матч на турнире «Ак Барс» проведет во вторник против команды-хозяйки соревнований — ХК «Сочи». Начало игры в 19:30 по московскому времени.