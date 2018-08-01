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«Татфондбанк» подал иск о банкротстве «Шуз Логистики» на 18,8 млн рублей

08:15, 01.08.2018
«Татфондбанк» подал иск о банкротстве «Шуз Логистики» на 18,8 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

ПАО «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего Агентства по страхованию вкладов подало в Арбитражный суд РТ иск о банкротстве ООО «Шуз Логистика».

Сумма исковых требований составила 18,8 млн рублей. Заявление подано 31 июля, следует из картотеки арбитражных дел.

Ранее АСВ в лице«Татфондбанка» подало исковое заявление о банкротстве ООО «Завод по производству синтетических моющих средств» (ЗСМС). Сумма требований к казанскому предприятию превышает 3,6 млрд рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
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