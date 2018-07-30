РФП выплатил кредиторам «Татфондбанка» и «ИнтехБанка» 325 млн рублей

Республиканский фонд поддержки (РФП) на 30 июля выплатил 257,5 млн рублей кредиторам «Татфондбанка» и «ИнтехБанка». Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Всего выплаты предоставлены 1837 вкладчикам. При этом в РФП поступило около 4,8 тыс. заявлений. Отмечается, что с заявителями подписано более 1,8 тыс. соглашений об уступке требования на сумму свыше 370 млн. рублей.

Всего на текущий момент удовлетворены требования 25% кредиторов третьей очереди реестра «Татфондбанка» и 37% кредиторов, состоящих в третьей очереди реестра «ИнтехБанка», сообщили в РФП.



Напомним, что по итогам семи месяцев работы РФ сумма выплат кредиторам «Татфондбанка» и «ИнтехБанка» составила 257,5 млн рублей.