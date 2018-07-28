Проект благоустройства левого берега Казанки обойдется республике в 20,5 миллиона рублей

На выполнение работ по благоустройству левого берега Казанки из бюджета Татарстана выделят 20,48 млн рублей. Тендер на разработку проекта опубликовало ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ».

Исполнитель должен определить границы озелененных территорий общего пользования, потребности в объектах социальной инфраструктуры с учетом радиуса доступности для населения, коридоры транспортных и инженерных коммуникаций, следует из техзадания.

Отмечается, что в документации нужно учесть потребности маломобильных групп населения. Срок приема заявок на участие в конкурсе истекает 20 августа.

Ранее сообщалось, что новый генплан Казани предполагает более щадящую застройку берега Казанки вдоль улицы Гаврилова. До этого предложение по застройке раскритиковали экологи. Напомним, «Реальное время» подробно освещает ситуацию с принятием нового генплана Казани.