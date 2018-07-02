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Генплан предлагает более щадящий вид застройки Казанки — главный архитектор Казани

09:55, 02.07.2018 1
Генплан предлагает более щадящий вид застройки Казанки — главный архитектор Казани
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Новый генплан Казани предполагает более щадящую застройку берега Казанки вдоль улицы Гаврилова. До этого предложение по застройке раскритиковали экологи.

«В конце концов, в соответствии с мнением жителей и активистов генеральный план предлагает более щадящий вид застройки — более мелкая площадь застройки с большим сохранением зеленой территории», — заявила главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева.

При этом окончательное предложение по застройке не известно, пока не будет разработан проектный документ, сообщает корреспондент «Реального времени».

Напомним, «Реальное время» подробно освещает ситуацию с принятием нового генплана Казани и старается предоставить площадку для экспертов, которые хотят высказаться о важном для города документе.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 02 июля
    Между тем некие хитрованы плевали на Генплан города- каким-то образом получают разрешения и точечно застраивают самые лакомые "пустующие" участки города трех- четырехэтажными зданиями и затем успешно продают их. "Хороший бизнес".
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