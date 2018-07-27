МТС подала иск к Туркменистану на $750 млн

Компания МТС подала иск к Туркменистану иск на $750 млн. Это связано с приостановкой деятельности мобильного оператора в стране.

В МТС считают, что Туркменистан нарушил ее права как иностранного инвестора, закрепленные в соглашении между правительствами Российской Федерации и Республикой Туркменистан о поощрении и взаимной защите инвестиций от 25 марта 2009 года, что в итоге привело к полной экспроприации инвестиций МТС в Туркменистане. Убытки компании из-за этого предварительно оцениваются в $750 млн, передает RNS.



Напомним, что в сентябре 2017 года МТС приостановила работу в Туркменистане.