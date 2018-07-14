В Москве госпитализирован актер Владимир Этуш
Народный артист СССР, актер театра имени Вахтангова Владимир Этуш после отдыха с женой в Италии был госпитализирован в Москве.
«Владимир Абрамович Этуш находился на отдыхе за границей, где почувствовал себя плохо, и по причине нездоровья прилетел в Москву», — приводит ТАСС слова директора театра Кирилла Крока.
Отмечается, что в настоящее время 96-летний актер находится под наблюдением врачей.
«Даже учитывая возраст и болезни Этуша, хочется надеяться на то, что он выздоровеет, и все будет хорошо», — добавил Крок.
Владимир Этуш снимался в фильмах «Кавказская пленница», «Приключения Буратино», «Старая, старая сказка» и многих других. Он был ректором Театрального института им. Бориса Щукина. Лауреат Государственной премии РФ (2002).Происшествия
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