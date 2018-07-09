Россия будет требовать доказательства причастности к инциденту в Эймсбери — постпред РФ

Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что Москва будет требовать от Лондона доказательств якобы причастности российской стороны к инциденту в Эймсбери.

«Их логика проста: нет более правдоподобных версий об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, чем причастность России. Британцев не обременяет мысль, что надо предъявить какие-либо доказательства — они просто предлагают поверить им на слово», — цитируют Шульгина «Известия».

Ранее в полиции Британии заявили об отравлении «Новичком» двух человек. Они были обнаружены в бессознательном состоянии в британском Эймсбери, неподалеку от места, где были отравлены Скрипали. Позднее одна из пострадавших скончалась.