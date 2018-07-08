В Сомали из-за теракта погибли 12 человек

Как минимум 12 человек погибли, 17 были ранены в результате теракта в столице Сомали Могадишо 7 июля.



Группа вооруженных людей подорвала автомобиль у здания МВД Сомали и ворвалась внутрь, сообщает «Коммерсантъ». Нападавшие вступили в перестрелку с полицейскими.

Отмечается, что среди погибших оказались сотрудники ведомства и военнослужащие. Полиция заявила, что нападавших ликвидировали.

Ответственность за атаку взяла на себя связанная с террористической сетью «Аль-Каида» (запрещена в РФ) радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб».



Ранее группировка заминировала в Могадишо автомобиль. Число жертв составило 358 человек.