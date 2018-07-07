МЧС России обнаружило более 120 пожарных лжепроверок бизнеса в регионах

Более 120 случаев лжепроверок малого бизнеса, которые проводят мошенники, представляющиеся сотрудниками МЧС, зафиксировано за последние месяцы в российских регионах. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.



«Подобные ситуации произошли в Московской, Рязанской, Свердловской, Воронежской, Новосибирской областях, Республике Татарстан, Краснодарском крае и в других регионах», — приводит ТАСС сообщение МЧС.

В ведомстве также отметили, что вся информация о планируемых проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей размещается заранее на сайтах Главных управлений МЧС России по субъектам РФ.

«Если планируется проверка в плановом порядке, то о ней сотрудники МЧС предупреждают за три рабочих дня, о внеплановой — за 24 часа», — добавили в МЧС.

В начале июня новый глава МЧС России Евгений Зиничев отменил приказ, который запрещает проверки противопожарного состояния объектов малого и среднего бизнеса. Позднее Минэкономразвития предложило разрешить контролирующим органам проводить внеплановые проверки бизнеса с разрешения прокуратуры.