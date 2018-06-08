Новый глава МЧС отменил запрет проверок малого и среднего бизнеса

Новый глава МЧС России Евгений Зиничев отменил приказ, который запрещает проверки противопожарного состояния объектов малого и среднего бизнеса.

«Глава МЧС отменил приказ министерства от 12 сентября 2016 года «О запрещении проверок малого и среднего предпринимательства», — цитирует представителя МЧС «Интерфакс».



Теперь сотрудники пожарного надзора могут включить в план проведения проверок на 2019 год объекты малого и среднего бизнеса по согласованию с прокуратурой.

В МЧС пояснили, что основанием для включения плановой проверки в ежегодный план, утверждаемый прокуратурой, является истечение установленного срока либо с даты ввода объекта в эксплуатацию, либо с даты последней плановой проверки.



Напомним, что 5 июня замглавы МЧС Александр Чуприян уже анонсировал отмену приказа о запрете проверок малого и среднего бизнеса.

Добавим, что с 1 января 2016 года и до конца 2018 года в России были введены «надзорные каникулы», в рамках которых малый бизнес был освобожден от проверок. Однако 12 сентября 2016 года глава МЧС подписал приказ о запрете проверок малого и среднего бизнеса.