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Facebook рассказал о случайной разблокировке номеров из черного списка

01:26, 03.07.2018
Facebook рассказал о случайной разблокировке номеров из черного списка
Фото: pxhere.com

В социальной сети Facebook рассказали о системном сбое и разблокировке людей из черного списка.

«Начиная с сегодняшнего дня, мы уведомляем более 800 000 пользователей об ошибке в Facebook и Messenger, которые разблокировали некоторых людей, которые были заблокированы. Ошибка была с 29 мая по 5 июня, и, хотя кто-то, кто был разблокирован, не мог видеть контент, которым делился с друзьями, они могли видеть вещи, которые были опубликованы более широкой аудитории. Например картинки, которыми пользуются друзья друзей. Мы знаем, что важно блокировать кого-то, и мы хотели бы извиниться», — говорится в сообщении.

Ранее инвесторы Facebook потребовали отставки Марка Цукерберга.

Напомним, Facebook признал утечку данных 87 млн пользователей через аффилированную с соцсетью компанию Cambridge Analytica. После чего компанию уже покинул вице-президент по общественным коммуникациям Эллиот Шрейдж.

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