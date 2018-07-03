Facebook рассказал о случайной разблокировке номеров из черного списка

В социальной сети Facebook рассказали о системном сбое и разблокировке людей из черного списка.

«Начиная с сегодняшнего дня, мы уведомляем более 800 000 пользователей об ошибке в Facebook и Messenger, которые разблокировали некоторых людей, которые были заблокированы. Ошибка была с 29 мая по 5 июня, и, хотя кто-то, кто был разблокирован, не мог видеть контент, которым делился с друзьями, они могли видеть вещи, которые были опубликованы более широкой аудитории. Например картинки, которыми пользуются друзья друзей. Мы знаем, что важно блокировать кого-то, и мы хотели бы извиниться», — говорится в сообщении.

Ранее инвесторы Facebook потребовали отставки Марка Цукерберга.

Напомним, Facebook признал утечку данных 87 млн пользователей через аффилированную с соцсетью компанию Cambridge Analytica. После чего компанию уже покинул вице-президент по общественным коммуникациям Эллиот Шрейдж.

