Голландский арбитр Бьорн Кейперс рассудит сборные России и Испании в матче 1/8 финала ЧМ-2018

Главным судьей матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании назначен голландец Бьорн Кейперс.

Как сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Международной федерации футбола (ФИФА), помощниками Кейперса будут Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервным судьей стал француз Клеман Тюрпен.

Матч между Россией и Испанией пройдет 1 июля на московском стадионе «Лужники». Начало в 17.00.