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Голландский арбитр Бьорн Кейперс рассудит сборные России и Испании в матче 1/8 финала ЧМ-2018

23:25, 29.06.2018
Голландский арбитр Бьорн Кейперс рассудит сборные России и Испании в матче 1/8 финала ЧМ-2018
Фото: ru.wikipedia.org / Кирилл Венедиктов

Главным судьей матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании назначен голландец Бьорн Кейперс.

Как сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Международной федерации футбола (ФИФА), помощниками Кейперса будут Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервным судьей стал француз Клеман Тюрпен.

Матч между Россией и Испанией пройдет 1 июля на московском стадионе «Лужники». Начало в 17.00.

СпортФутбол
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