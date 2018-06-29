Главой телеканала РБК станет Илья Доронов
С 1 июля Илья Доронов станет управляющим директором телеканала РБК. До этого он занимал должность заместителя.
«Илья займется дальнейшим развитием телеканала, созданием новых продуктов и интеграцией телевизионных форматов в диджитал-площадки РБК», — говорится в сообщении пресс-службы холдинга РБК.
С 2017 года пост главы телеканала занимал Игорь Полетаев. Он принял предложение вернуться на НТВ.ТехнологииМедиа
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