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Главой телеканала РБК станет Илья Доронов

20:23, 29.06.2018
Главой телеканала РБК станет Илья Доронов

С 1 июля Илья Доронов станет управляющим директором телеканала РБК. До этого он занимал должность заместителя.

«Илья займется дальнейшим развитием телеканала, созданием новых продуктов и интеграцией телевизионных форматов в диджитал-площадки РБК», — говорится в сообщении пресс-службы холдинга РБК.

С 2017 года пост главы телеканала занимал Игорь Полетаев. Он принял предложение вернуться на НТВ.

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