Из прикамского цирка-шапито сбежала обезьяна

В Краснокамске Пермского края уже сутки ищут мартышку по кличке Ника, сбежавшую из цирка-шапито 26 июня.

Как рассказывают сотрудники цирка, во время кормления обезьяна, испугавшись шума проезжающей мимо машины, выскочила из клетки и скрылась в листве деревьев, пишет интернет-издание «Вкурсе».

Поиски мартышки не увенчались успехом. Один раз местный житель сообщил, что видел Нику в городе, но на указанном месте ее не удалось обнаружить.

Руководитель передвижного цирка написал заявление в полицию.

Напомним, в начале года стало известно, что ученые из Китая впервые клонировали обезьян по «методу овечки Долли».

