Новости спорта

19:17 МСК
Новости раздела
Спорт

Стал известен состав «Рубина» на первый контрольный матч, в нем шесть новых футболистов

18:43, 26.06.2018

Казанский «Рубин» объявил состав на первый контрольный матч на предсезонном сборе в Сербии против местного «Пролетера». В старте выйдут сразу шесть новых футболистов.

Коновалов Ив. — Ситдиков, Уремович, Камболов, Сорокин, Хрубик — Сагас, Байрамян, Коновалов Иг. — Попов, Шекари.

Среди представленных два сербских футболиста — Хрубик и Сагас, а также голкипер белорусского «Торпедо-БелАз» россиянин Иван Коновалов. Кроме того, с первых минут появятся новички клуба Уремович и Байрамян.

Напомним, ранее сообщалось, что вместе с «Рубином» тренировочные сборы проходят два игрока нижнекамского «Нефтехимика» Ситдиков и Умаров.

СпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем