Стал известен состав «Рубина» на первый контрольный матч, в нем шесть новых футболистов

Казанский «Рубин» объявил состав на первый контрольный матч на предсезонном сборе в Сербии против местного «Пролетера». В старте выйдут сразу шесть новых футболистов.

Коновалов Ив. — Ситдиков, Уремович, Камболов, Сорокин, Хрубик — Сагас, Байрамян, Коновалов Иг. — Попов, Шекари.

Среди представленных два сербских футболиста — Хрубик и Сагас, а также голкипер белорусского «Торпедо-БелАз» россиянин Иван Коновалов. Кроме того, с первых минут появятся новички клуба Уремович и Байрамян.

Напомним, ранее сообщалось, что вместе с «Рубином» тренировочные сборы проходят два игрока нижнекамского «Нефтехимика» Ситдиков и Умаров.