Новый пермский футбольный клуб «Звезда» приступил к тренировкам

Первая тренировка футбольного клуба «Звезда» состоялась в Перми 20 июня.

Новая команда была создана краевым правительством в начале этого лета. Таким образом власти планируют возродить клуб «Звезда», существовавший в регионе с 1932 по 1996 годы. Начальником команды назначен Валерий Волошин — последний руководитель футбольной «Звезды», ликвидированной 22 года назад, пишет «Коммерсант».

Главным тренером клуба стал бывший игрок «Амкара» Константин Парамонов, старшим тренером — еще один экс-амкаровец Алексей Попов. В конце июня команда рассчитывает получить лицензию. Бюджет клуба составит 45 млн рублей.

Стоит отметить, что в «Звезде» в первое время будут выступать молодые пермские игроки, а сама команда заявится в Профессиональную футбольную лигу, третий дивизион страны.

Напомним, ранее в Перми футбольный клуб «Амкар» прекратил свое существование из-за финансовых трудностей.

Читайте также: «Звезда смерти»: почему «Амкар» умирает в канун ЧМ-2018.



