Тренер сборной Австралии Ван Марвейк: «Я надеялся, что раз в век арбитры будут честны»

Главный тренер сборной Австралии Берт Ван Марвейк остался недоволен судейством матча против сборной Франции. Хотя признал, что пенальти в ворота его команды был.

— Гордость и разочарование — так бы я оценил нашу игру. Мы хорошо поработали. Никто не ожидал от нас такой игры. Было немало ситуаций, когда они не знали, что делать, — сами французы об этом говорили. Когда вы проигрываете по пенальти, это должно и может обсуждаться. Под конец матча они получили гол-счастливчик. Перед тем, как счет стал 2:1, мы имели выход трех в одного и проиграли.

— Как прокомментируете эпизод с назначением пенальти за подножку Рисдона на Гризманне?

— Я не совсем видел этот эпизод, но не думаю, что там был пенальти. Джошуа хорошо сыграл, он прошел большой путь и в том эпизоде все делал правильно.

— Что вы почувствовали, когда арбитр обратился к помощи системы VAR?

— Я надеялся, что раз в век арбитры будут честными. Я получил много реакций на это решение — из десяти откликнувшихся семьсчитают, что пенальти был, трое — что не был. Я еще не видел повтор. Решение для судьи сложное, он ответственен перед 50 000 зрителей. Он находился близко к эпизоду и сначала показал, что 11-метрового не будет. Человеку свойственно ошибиться. Надо у него и спросить.

Напомним, что сегодня на «Казань Арене» сборная Австралии уступила Франции со счетом 1:2. В матче было забито два пенальти. 11-метровый удар в ворота Австралии был назначен после применения системы видеоповторов (VAR).