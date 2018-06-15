В Сочи подрались фанаты Испании и Португалии

Первая драка между болельщиками произошла на ЧМ-2018. По данным «Царьграда», небольшие столкновения случились в Сочи, где сегодня вечером состоится матч Португалия Испания.

Между собой выясняли отношения подвыпившие фанаты Испании и Португалии. Драка произошла сегодня ночью в кафе на набережной в центральной части Сочи. Что не поделили между собой болельщики, не совсем ясно, хотя исторически отношения между испанцами и португальцами оставляют желать лучшего.

По некоторым данным, к драке иностранцев присоединились и несколько представителей армянской диаспоры Сочи, хотя вполне возможно, что они пытались разнять дерущихся. На видеокадрах из соцсетей видно, что участники драки находятся в нетрезвом состоянии, а вокруг располагаются мирно настроенные отдыхающие.

