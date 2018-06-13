Андрей Канчельскис: «Это худшая российская сборная, которую я видел в своей жизни»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и первый тренер ФК «Уфа» Андрей Канчельскис раскритиковал сборную России в преддверии чемпионата мира 2018 года.

«В наше время футболисты были лучше организованы. У нас была традиционная система. Когда СССР распался, уровень футбола упал. Сегодня уровень российского футбола невелик, есть проблемы.

Мы переживаем, это худшая российская сборная, которую я видел в своей жизни. Все это говорят. В команде есть проблемы. Есть хорошие игроки, но им не нравится играть в сборной из-за проблем с тренером», — передает слова Канчельскиса Sport.24 со ссылкой на Daily Mail.



Чемпионат мира стартует завтра 14 июня. В матче открытия сборная России сразится с командой Саудовской Аравии в московских «Лужниках».

