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Бывший вице-премьер Мордовии избежал ответственности по делу о коррупции

16:32, 06.06.2018
Бывший вице-премьер Мордовии избежал ответственности по делу о коррупции
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Октябрьский райсуд Саранска прекратил уголовное дело в отношении бывшего вице-премьера Мордовии Евгения Дергунова. Суд постановил снять арест со счетов экс-чиновника и освободить его от подписки о невыезде.

Причиной послужило истечение срока давности дела, сообщает пресс-служба суда.

При этом следствие установило, что с 16 июня 2015 года по 26 мая 2016 года Дергунов «из корыстной заинтересованности, в нарушение запрета, установленного российским законодательством», создал ООО «Мордовтрансгаз».

Кроме того, экс-заместитель премьера республики имел отношение к бизнесу ООО «Металл-КБ» и ООО «Мордовтрансгаз». Этим компаниям он оказывал покровительство, используя служебное положение.

В суде подчеркнули, что обстоятельства прекращения уголовного дела являются «нереабилитирующими».

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