Руководить работой НПЗ «ТАНЕКО» будет Хисматуллин
Компания «ТАНЕКО» назначила Айдара Хисматуллина заместителем генерального директора по эксплуатации.
В новой должности Хисматуллин «будет осуществлять руководство деятельностью НПЗ в соответствии с действующим законодательством и планами производства», — говорится в сообщении компании.
Кроме того, Хисматуллин будет контролировать соблюдение промышленной и экологической безопасности, качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции.ПромышленностьНефть Татарстан
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