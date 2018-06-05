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Руководить работой НПЗ «ТАНЕКО» будет Хисматуллин

19:17, 05.06.2018
Руководить работой НПЗ «ТАНЕКО» будет Хисматуллин
Фото: tatneft.ru

Компания «ТАНЕКО» назначила Айдара Хисматуллина заместителем генерального директора по эксплуатации.

В новой должности Хисматуллин «будет осуществлять руководство деятельностью НПЗ в соответствии с действующим законодательством и планами производства», — говорится в сообщении компании.

Кроме того, Хисматуллин будет контролировать соблюдение промышленной и экологической безопасности, качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции.

ПромышленностьНефть Татарстан
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