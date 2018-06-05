В Татарстане создается Фонд для дольщиков РТ

Фото: Василя Ширшова

На брифинге в Кабинете министров РТ Лилия Галимова сообщила о выходе постановления о создании Фонда дольщиков в РТ. Новой структуре передают 15 участков федеральных, республиканских и частных земель. Инвесторы, с которыми ведут переговоры, — это компании «Ак Таш», «Бриз», «Комос-строй» (Ижевск) и еще два застройщика из Набережных Челнов.

Также распоряжением президента РТ планируется передать фонду 100 млн рублей для выкупа прав требований дольщиков. В частности, такой вариант решения проблемы могут рассмотреть для покупателей квартир в ЖК «Золотая середина», где суд недавно принял решение о сносе половины дома, признав его самовольной постройкой.