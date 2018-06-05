В горящем ТЦ «Порт» существует угроза обрушения — МЧС

В горящем ТЦ «Порт» существует угроза обрушения. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления МЧС России по Республике Татарстан Рафаиль Мотыгуллин.

По его словам, высокая температура и сильное задымление мешают ликвидации пожара. Горение происходит на первом этаже здания. Основной задачей сейчас является обеспечение безопасности соседних строений, передает корреспондент «Реального времени».

Мотыгуллин также уточнил, что система дымоудаления и пожаротушения изначально сработала, но к моменту приезда пожарных она не функционировала, так как здание было обесточено.

«На данный момент погибших и пострадавших нет», — отметил замначальника ГУ МЧС России по РТ.

Ранее стало известно, что площадь возгорания в казанском ТЦ «Порт» увеличилась до 200 кв. м.