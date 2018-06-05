Верховный суд РТ не стал освобождать зампреда «Интехбанка»

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Законным и обоснованным признал сегодня решение о домашнем аресте первого зампреда «Интехбанка» Елены Наумовой Верховный суд РТ. Сама Наумова надеялась на подписку, сообщает из суда журналист «Реального времени».

На заседании суда подозреваемая в злоупотреблении должностными полномочиями была немногословна. Лишь поддержала выступление своего адвоката Юрия Некрасова, который настаивал на отмене решения о домашнем аресте Наумовой и ее освобождении под подписку.

Напомним, 25 мая Приволжский райсуд по ходатайству Следкома избрал Наумовой домашний арест до 19 июля. В суде было заявлено, что Наумова привлекается уже по четырем эпизодам преступлений по ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации). Эту информацию «Реальному времени» уточнили в пресс-службе райсуда.

Ранее тот же районный суд отправил под домашний арест бывшего предправления «Интехбанка» Марселя Зарипова, который оспаривать меру пресечения не стал.

Первое дело о злоупотреблениях в «Интехе» было возбуждено в начале марта — в отношении Наумовой и неустановленных лиц. Когда под подозрение попал и Зарипов, в деле фигурировал только один эпизод предполагаемого вывода активов на 874 млн рублей.