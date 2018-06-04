На организацию выборов президента России потратили 14 млрд рублей

Расходы федерального бюджета на подготовку и проведение выборов президента России составили 14,2 млрд рублей из предусмотренных почти 17,7 млрд руб. Об этом сообщил Центризбирком (ЦИК) в отчете о расходовании средств.

Избирательные комиссии субъектов федерации потратили на подготовку и организацию выборов 14 млрд 52 млн руб., федеральные органы исполнительной власти — 122 млн руб., сам ЦИК — 84,9 млн руб. Не израсходованными остались 3,4 млрд рублей, при этом 3,1 млрд рублей находились в резерве и не распределялись.

«Экономия средств избирательной кампании — 325 млн руб. Мы считаем, что это очень приличные деньги, которые возвращаются в федеральный бюджет», — цитирует «Коммерсант» зампреда ЦИКа Николая Булаева.

Ранее ЦИК сообщил, что расходы кандидатов в президенты России на предвыборную кампанию превысили 1,5 миллиарда рублей.