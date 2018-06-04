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Россия и КНР одобрят «хороший пакет договоренностей» — МИД РФ

02:28, 04.06.2018
Россия и КНР одобрят «хороший пакет договоренностей» — МИД РФ
Фото: minsvyaz.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И анонсировал пакет договоренностей, которые подпишут Россия и КНР. Это произойдет во время визита президента России Владимира Путина в Китай на предстоящей неделе.

«Мы, по-моему, имеем очень хороший пакет договоренностей, который будет одобрен», — цитирует ТАСС Лаврова.

По его словам, Москва рассчитывает на развитие внешнеполитической координации между РФ и КНР.

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