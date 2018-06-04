Россия и КНР одобрят «хороший пакет договоренностей» — МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И анонсировал пакет договоренностей, которые подпишут Россия и КНР. Это произойдет во время визита президента России Владимира Путина в Китай на предстоящей неделе.



«Мы, по-моему, имеем очень хороший пакет договоренностей, который будет одобрен», — цитирует ТАСС Лаврова.

По его словам, Москва рассчитывает на развитие внешнеполитической координации между РФ и КНР.