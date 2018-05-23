Мосгорсуд оставил экс-главу Марий Эл в СИЗО

Мосгорсуд признал законным продление ареста обвиняемому в получении взятки экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову и его предполагаемой соучастнице Наталье Кожановой.



«Постановление оставлено без изменений», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Таким образом, фигуранты останутся под стражей до 13 июля.

Напомним, следователи считают, что Маркелов получил через доверенное лицо, Кожанову, от учредителя фабрики «Акашевская» Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Следователи также возбудили против Маркелова уголовное дело по статье о незаконном хранении боеприпасов и злоупотреблении полномочиями.