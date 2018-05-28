Василий Токранов примет участие в чествовании «Ак Барса»

Экс-защитник казанского «Ак Барса» примет участие в официальном чествовании команды 30 мая. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил руководитель медиацентра «Ак Барса» Михаил Степанов.

— Конечно, будет. Это общая победа. Хоккейная жизнь состоит из переходов и уходов. Все хоккеисты планируют принять участие, все будут. Это общая победа команды и болельщиков. И Токранов так же, как и вся команда, приложил усилия для общей победы, — передает слова Степанова корреспондент «Реального времени».

Напомним, что 28-летний Василий Токранов покинул казанский «Ак Барс», поскольку не смог договориться по условиям нового контракта. Защитник перешел в состав петербургского СКА.